Москва28 июл Вести.Бывший тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини вновь стал главным тренером сборной Италии. Об этом заявил президент итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго, его слова приводит газета La Repubblica.

На этом посту Манчини сменил Дженнаро Гаттузо, который ушел в отставку в мае после того, как сборная Италии не пробилась на чемпионат мира 2026 года.

Роберто Манчини - главный тренер сборной сказал Малаго

При этом информации о деталях контракта с Манчини не приводится.

Роберто Манчини 61 год. С ноября прошлого года он возглавлял катарский клуб "Аль-Садд". С мая 2018 года он был главным тренером итальянской сборной, которую привел к победе на чемпионате Европы в 2021 году. В августе 2023 года Манчини ушел в отставку с поста в национальной сборной. Специалист также работал в "Зените", итальянских "Интере", "Фиорентине" и "Лацио", турецком "Галатасарае" и английском "Манчестер Сити".