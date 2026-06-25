Москва25 июн Вести.Душко Иванович стал главным тренером петербургского баскетбольного клуба "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Контракт с тренером рассчитан до конца сезона-2028/29.

Душко Иванович входит в число наиболее титулованных европейских наставников. За годы тренерской карьеры его команды выигрывали чемпионаты Испании, Италии, Франции, Сербии и Швейцарии, а также становились обладателями ряда национальных кубков. Под его руководством "Баскония" дважды выходила в финал Евролиги — в 2001 и 2005 годах.

В 2005-м Иванович возглавил "Барселону", подписав трехлетний контракт. С каталонским клубом он выходил в "Финал четырех" Евролиги в 2006 году и выиграл Кубок Испании в 2007-м. В 2008 году тренер покинул "Барселону", после чего еще дважды возвращался в "Басконию" — в 2008–2012 и 2019–2021 годах, приведя клуб к титулам чемпиона Испании в 2010 и 2020 годах. В марте текущего года 68-летний специалист покинул пост главного тренера итальянского "Виртуса".