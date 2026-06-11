Москва11 июн Вести.Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" официально объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

63-летний португалец подписал контракт на три года. Известно, что Моуринью приступит к своим тренерским обязанностям уже 13 июля - в этот день в "Реале" стартует предсезонная подготовка.

Моуринью возвращается в "Реал" спустя 12 лет. Он уже тренировал команду с 2010 по 2013 год - под его руководством клуб стал чемпионом Испании, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Днем ранее пресс-служба "Бенфики" сообщила, что мадридцы выплатят лиссабонскому клубу 15 миллионов евро за переход Моуринью.

Жозе Моуринью - один из шести наставников в истории, которые побеждали в Лиге чемпионов с двумя разными клубами. Он выиграл главный еврокубок с "Порту"(2004) и с "Интером" (2010). В сезоне‑2009/10 португалец привел миланский клуб к треблу: чемпионство, Кубок Италии и победа в Лиге чемпионов. Позднее он стал первым тренером, завоевавшим трофеи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Всего на счету Моуринью 26 титулов. В 2017 году УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров с момента основания организации в 1954 году.