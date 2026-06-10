Москва10 июнВести.Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" согласовал возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Руководство мадридцев выплатит португальской "Бенфике" 15 миллионов евро за переход наставника.
Об этом сообщает пресс-служба "Бенфики" в соцсети Х. Лиссабонский клуб теперь возглавит Марку Силва.
Реал официально оформил намерение подписать Жозе Моуринью за 15 миллионов евро, и тренер дал свое согласие. Спасибо, Жозе Моуриньюговорится в публикации
По данным СМИ, Моуринью подписал с "Реалом" трехлетний контракт, он вступит в должность после президентских выборов в клубе. 7 июня Флорентино Перес был переизбран на пост президента "сливочных".
Подписание Моуринью стало следствием провального для "Реала" сезона-2025/26. В нем команда не завоевала ни одного трофея, заняла второе место в чемпионате Испании, вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов и уступила в 1/8 финала Кубка Испании клубу из второго дивизиона. В результате был уволен Альваро Арбелоа, принявший команду 12 января вместо Хаби Алонсо.
63-летний Моуринью возглавлял "Бенфику" с сентября 2025 года. "Реал" он уже тренировал с 2010 по 2013 год – под его руководством клуб стал чемпионом Испании, выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Моуринью – один из шести тренеров в истории, выигравших Лигу чемпионов с двумя разными клубами: он забирал главный клубный трофей с "Порту" в 2004 году и "Интером" в 2010-м. В сезоне-2009/10 он привел "Интер" к историческому треблу – победе в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Италии. Португалец стал первым наставником, завоевавшим кубки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. За карьеру он собрал 26 трофеев и в 2017 году был включен УЕФА в список десяти величайших тренеров с момента основания организации в 1954 году.