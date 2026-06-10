Моуринью возвращается в "Реал": мадридцы заплатят €15 млн "Бенфике" за тренера "Бенфика" объявила о согласии "Реала" подписать Жозе Моуринью за €15 млн

Москва10 июн Вести.Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" согласовал возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Руководство мадридцев выплатит португальской "Бенфике" 15 миллионов евро за переход наставника.

Об этом сообщает пресс-служба "Бенфики" в соцсети Х. Лиссабонский клуб теперь возглавит Марку Силва.

Реал официально оформил намерение подписать Жозе Моуринью за 15 миллионов евро, и тренер дал свое согласие. Спасибо, Жозе Моуринью говорится в публикации

По данным СМИ, Моуринью подписал с "Реалом" трехлетний контракт, он вступит в должность после президентских выборов в клубе. 7 июня Флорентино Перес был переизбран на пост президента "сливочных".

Подписание Моуринью стало следствием провального для "Реала" сезона-2025/26. В нем команда не завоевала ни одного трофея, заняла второе место в чемпионате Испании, вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов и уступила в 1/8 финала Кубка Испании клубу из второго дивизиона. В результате был уволен Альваро Арбелоа, принявший команду 12 января вместо Хаби Алонсо.

63-летний Моуринью возглавлял "Бенфику" с сентября 2025 года. "Реал" он уже тренировал с 2010 по 2013 год – под его руководством клуб стал чемпионом Испании, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Моуринью – один из шести тренеров в истории, выигравших Лигу чемпионов с двумя разными клубами: он забирал главный клубный трофей с "Порту" в 2004 году и "Интером" в 2010-м. В сезоне-2009/10 он привел "Интер" к историческому треблу – победе в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Италии. Португалец стал первым наставником, завоевавшим кубки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. За карьеру он собрал 26 трофеев и в 2017 году был включен УЕФА в список десяти величайших тренеров с момента основания организации в 1954 году.