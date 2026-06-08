Москва8 июн Вести.Футбольный клуб "Реал Мадрид" потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишить "Барселону" 23 титулов, полученных в период с 2001 по 2018 год. Об этом сообщает газета Diario AS.

В основе требования лежит расследование, фигурантом которого является Хосе Мария Энрикес Негрейра, прежде занимавший пост вице-президента технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации. В соответствующий период "Барселона" девять раз становилась чемпионом Испании, шесть раз выигрывала Кубок страны и восемь – Суперкубок Испании.

По информации издания, "Реал" направил в УЕФА досье, содержащее юридические обоснования и улики. Клуб полагает, что этого материала хватит для назначения санкций.

В феврале 2023 года пресса сообщила, что с 2016 по 2018 год "Барселона" заплатила Негрейре почти 1,4 млн евро за судейские отчеты. В марте суд зарегистрировал жалобу прокуратуры на клуб, в которой говорилось, что за 2001-2018 годы "Барселона" перечислила Негрейре свыше 7 млн евро. В конце сентября 2023 года каталонцам инкриминировали подкуп, но в мае 2024-го обвинения сняли.

По словам самого Негрейры, он всего лишь консультировал "Барселону" по действиям арбитров: клуб хотел быть уверенным, что судьи не принимают решений не в его пользу. В октябре 2025 года появилась информация, что "Барселона" была официально вызвана в суд в статусе подозреваемой. В декабре издания писали, что "Реал" рассматривает возможность подачи иска к "Барселоне" на многомиллионную сумму по этому делу.

Накануне стало известно, что Флорентино Перес выиграл выборы на пост президента клуба "Реал Мадрид". 79-летний функционер смог опередить своего оппонента Энрике Рикельме, набрав 64,1% голосов.