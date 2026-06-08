Москва8 июнВести.Флорентино Перес выиграл выборы на пост президента клуба "Реал Мадрид". Об этом сообщает издание The Guardian.
В публикации говорится, что 79-летний функционер смог опередить своего оппонента Энрике Рикельме, набрав 64,1% голосов. Перес продолжит руководить клубом до 2030 года. Для него это восьмая подряд победа на выборах президента мадридского клуба - функционер занимает пост президента "Реала" 22,5 года.
В период президентства Переса футбольный "Реал" семь раз стал чемпионом Испании, а также выиграл три кубка страны и семь раз стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, команда выиграла семь Суперкубков Испании и пять раз - клубный чемпионат мира.
Ранее французский "Пари Сен-Жермен" вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым стал двукратным победителем Лиги чемпионов по футболу, обыграв в финальном матче лондонский "Арсенал" в серии пенальти.