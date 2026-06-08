Перес был переизбран на пост президента мадридского "Реала" до 2030 года

Флорентино Перес победил на выборах президента мадридского "Реала" Перес был переизбран на пост президента мадридского "Реала" до 2030 года

Москва8 июн Вести.Флорентино Перес выиграл выборы на пост президента клуба "Реал Мадрид". Об этом сообщает издание The Guardian.

В публикации говорится, что 79-летний функционер смог опередить своего оппонента Энрике Рикельме, набрав 64,1% голосов. Перес продолжит руководить клубом до 2030 года. Для него это восьмая подряд победа на выборах президента мадридского клуба - функционер занимает пост президента "Реала" 22,5 года.

В период президентства Переса футбольный "Реал" семь раз стал чемпионом Испании, а также выиграл три кубка страны и семь раз стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, команда выиграла семь Суперкубков Испании и пять раз - клубный чемпионат мира.

Ранее французский "Пари Сен-Жермен" вместе с российским вратарем Матвеем Сафоновым стал двукратным победителем Лиги чемпионов по футболу, обыграв в финальном матче лондонский "Арсенал" в серии пенальти.