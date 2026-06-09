© Мадридский футбольный клуб "Реал" впервые в истории меняет свою знаменитую эмблему. Теперь с нее исчезнет христианский крест. По словам руководства, эти изменения ≈ шаг солидарности с болельщиками клуба, которые исповедуют ислам.

Москва9 июн Вести.Альваро Арбелоа покинул пост главного тренера мадридского "Реала", говорится в официальном заявлении клуба на сайте команды.

В релизе отмечается, что "Реал очень благодарен Альваро Арбелоа, который на протяжении всего своего пребывания в клубе, с момента присоединения к нашей молодёжной академии, всегда демонстрировал лояльность, преданность и профессионализм. Он воплощает ценности нашего клуба". Детали увольнения и условия расторжения контракта в сообщении не приводятся.

Арбелоа возглавил первую команду 12 января после ухода Хаби Алонсо — это был его первый опыт работы главным тренером на взрослом уровне. В сезоне‑2025/26 под руководством 43‑летнего испанца "Реал" финишировал вторым в чемпионате Испании, уступив "Барселоне" восемь очков. В мае сам Арбелоа заявлял, что покинет клуб по окончании сезона.

Ряд СМИ ранее сообщил, что следующим наставником "Реала" может стать Жозе Моуринью, в настоящее время возглавляющий португальскую "Бенфику".