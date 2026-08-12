Москва12 авг Вести.Экс-футболист, чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Хави Эрнандес назначен главным тренером национальной команды Нидерландов. Сообщение об этом опубликовано пресс-службой Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Хави подписал контракт с KNVB до 2030 года. Он сменил на посту главного тренера нидерландской сборной Рональда Кумана.

Для меня огромная честь стать главным тренером сборной Нидерландов. Как человек, прошедший футбольную школу академии "Барселоны" и испытавший сильное влияние таких людей, как Йохан Кройф и Ринус Михелс, я чувствую особую связь с нидерландским футболом. Можно сказать, что я в некотором смысле сын нидерландского футбола. Другие великие тренеры, особенно Луи ван Гал, под руководством которого я дебютировал в "Барселоне", и Франк Райкард, также сыграли важную роль в моем становлении как игрока и тренера цитирует пресс-служба KNVB Эрнандеса

Хави 46 лет, он является воспитанником "Барселоны" и выступал за нее с 1997 по 2015 год. В составе сборной Испании он стал серебряным призером Олимпийских игр в 2000 году, дважды чемпионом Европы (в 2008 и 2012 годах), а также чемпионом мира в 2010 году.

В 2019 году Хави завершил карьеру футболиста и стал тренером катарского клуба "Аль-Садд". В 2021 году он возглавил "Барселону", которую тренировал до 2024 года.

Ранее наставник сербского футбольного клуба "Црвена Звезда" Деян Станкович подал в отставку после поражения своей команды в квалификации Лиги чемпионов.