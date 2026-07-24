Экс-футболист "Баварии" и "Барселоны" ван Боммел возглавил сборную Бельгии Нидерландец Марк ван Боммел стал главным тренером сборной Бельгии по футболу

Москва24 июл Вести.Бывший футболист мюнхенской "Баварии" и испанской "Барселоны" Марк ван Боммел стал новым главным тренером сборной Бельгии. Об этом сообщается на официальном сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA).

Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до завершения финальной части чемпионата Европы 2028 года. Он приступит к своим обязанностям с 15 августа.

Во главе бельгийской команды ван Боммел сменил фрацуза Руди Гарсию, который покинул свой пост после завершения чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. На турнире "красные дьяволы" дошли до 1/4 финала, где уступили будущим чемпионам мира испанцам со счетом 1:2.

Ван Боммел в бытность футболистом выступал за нидерландские "Фортуну" и ПСВ, а также "Барселону", "Баварию", итальянский "Милан". На его счету 79 матчей и 10 мячей за сборную Нидерландов, с которой доходил до финала чемпионата мира в ЮАР в 2010 году.

После завершения карьеры он работал в тренерских штабах сборных Саудовской Аравии и Австралии, а также был главным тренером ПСВ, немецкого "Вольфсбурга" и бельгийского "Антверпена".