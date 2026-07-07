"Последняя игра": Мартинес ушел с поста главного тренера сборной Португалии Мартинес оставил пост главного тренера сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026

Москва7 июл Вести.Испанский специалист Роберто Мартинес объявил о прекращении работы на посту главного тренера сборной Португалии по футболу после вылета команды с чемпионата мира 2026 года на стадии плей-офф.

6 июля португальцы проиграли 0:1 испанцам в 1/8 финала турнира и завершили участие на мундиале, который проходит в США, Канаде и Мексике​​​.

Это правда, что это моя последняя игра у руля сборной Португалии, но я должен поблагодарить португальский народ. Это был невероятный повод для гордости приводит слова коуча портал O Jogo

Мартинес также поблагодарил футболистов за их работу и подчеркнул, что уносит "с собой невероятные воспоминания и благодарность португальскому народу".

По данным издания A Bola, новым наставником сборной станет 71-летний португалец Жорже Жезуш.

52-летний Мартинес возглавлял национальную команду Португалии с 2023 года. В 2025 году он выиграл с ней Лигу наций. Кроме того, испанец тренировал английские клубы "Суонси Сити", "Уиган Атлетик", "Эвертон", а также сборную Бельгии, с которой он получил бронзовые медали на чемпионате мира в России в 2018.

Ранее Юлиан Нагельсманн покинул пост главного тренера сборной Германии. Немецкий футбольный союз расторг контракт со специалистом после сенсационного проигрыша Парагваю в матче 1/16 финала ЧМ.