Сборная Германии по футболу осталась без тренера Нагельсманн покинул пост главного тренера сборной Германии

Москва3 июл Вести.Немецкий футбольный союз расторг контракт с главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманном. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Также отмечается, что DFB начал переговоры с Юргеном Клоппом.

Сборная Германии в 1/16 финала чемпионата мира по футболу сенсационно уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 – по пенальти) и покинула турнир.

В заявлении Немецкого футбольного союза утверждается, что Нагельсманн сам попросил освободить его от обязанностей главного тренера. Сообщается также, что национальную команду покинули помощники наставника сборной. Кроме того, спортивный директор Андреас Реттиг решил не продлевать контракт с DFB.

Немецкий футбольный союз отметил, что Клопп уже дал принципиально согласие сменить Нагельсманна в сборной Германии.