Москва20 июл Вести.Французский специалист Руди Гарсия покинул пост главного тренера сборной Бельгии по окончании чемпионата мира по футболу в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщается на официальном сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA).

Отмечается, что стороны не стали продлевать договор, который действует до 31 июля. Гарсия возглавлял бельгийскую сборную с февраля 2025 года, под его руководством команда дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила будущим победителям турнира испанцам со счетом 1:2.

Руди Гарсия, несомненно, внес свой вклад в возрождение "красных дьяволов". Он был назначен главным тренером национальной сборной в сложных спортивных и финансовых условиях. В частности, благодаря его преданности делу и опыту, была восстановлена ​​командная сплоченность, и на последнем чемпионате мира был достигнут отличный результат отметил спортивный директор RBFA Винсент Маннарт

Гарсии 62 года, до прихода в сборную Бельгии он был известен по работе с французскими "Лиллем", "Марселем" и "Лионом", а также итальянскими "Ромой" и "Наполи".