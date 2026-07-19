Дешам после проигрыша Франции от Англии покинул пост тренера сборной по футболу

Федерация футбола Франции: после игры с Англией Дешам больше не тренер команды Дешам после проигрыша Франции от Англии покинул пост тренера сборной по футболу

Москва19 июл Вести.Федерация футбола Франции официально сообщила о завершении работы Дидье Дешама на посту главного тренера национальной сборной.

Ранее в матче за третье место чемпионата мира (ЧМ-2026) французы уступили англичанам со счетом 4:6.

Специалист, который руководил сборной с 2012 года, назвал работу с футболистами "замечательным приключением". Слова Дешама приводит газета L'Equipe.

Под руководством 57-летнего Дешама команда добилась значительных успехов, среди которых победа на чемпионате мира (2018), триумф в Лиге наций (2022), а также серебряные медали на чемпионатах Европы (2016) и мира (2022).

После ЧМ-2018 Дешам вошел в историю, став третьим человеком, который выигрывал мировые первенства как в роли игрока, так и в качестве главного тренера. До него это удавалось лишь бразильцу Марио Загало и немцу Францу Беккенбауэру.

Специалист также поставил рекорд чемпионатов мира по количеству матчей в качестве наставника (27 игр).

Дешам был капитаном сборной Франции на чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года, где команда одержала победу.

Кроме работы с национальной сборной, Дешам тренировал такие клубы, как "Монако", итальянский "Ювентус" и французский "Марсель", который он привел к чемпионскому титулу в сезоне 2009/10.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, новым главным тренером сборной Франции может стать Зинедин Зидан.