Москва13 июл Вести.Экс-нападающий сборной Уругвая Диего Форлан возглавит национальную команду.

Об этом написала газета Marca со ссылкой на президента Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до марта 2027 года.

После марта AUF решит, искать ли нового тренера или продолжить сотрудничество с Форланом говорится в материале

На посту главного тренера уругвайской сборной Форлан сменил Марсело Бьелсу, под руководством которого команда вышла на чемпионат мира 2026 года.

На ЧМ-2026 сборная Уругвая не выиграла ни одного матча и не смогла выйти в плей-офф.