Москва13 июлВести.Экс-нападающий сборной Уругвая Диего Форлан возглавит национальную команду.
Об этом написала газета Marca со ссылкой на президента Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо.
Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до марта 2027 года.
После марта AUF решит, искать ли нового тренера или продолжить сотрудничество с Форланомговорится в материале
На посту главного тренера уругвайской сборной Форлан сменил Марсело Бьелсу, под руководством которого команда вышла на чемпионат мира 2026 года.
На ЧМ-2026 сборная Уругвая не выиграла ни одного матча и не смогла выйти в плей-офф.