Уругвайская ассоциация футбола отменила чартерный рейс сборной после вылета с ЧМ

Сборной Уругвая отменили чартерный рейс после провала на ЧМ-2026 Уругвайская ассоциация футбола отменила чартерный рейс сборной после вылета с ЧМ

Москва28 июн Вести.Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) отменила чартерный рейс для национальной команды после вылета сборной с чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026). Об этом сообщила испанская спортивная газета Marca.

Уругвайские футболисты будут вынуждены возвращаться на коммерческих рейсах за свой счет.

Уругвайская ассоциация футбола (AUF) приняла решение отменить чартерный рейс, забронированный для возвращения всей делегации в Монтевидео говорится в материале

Как отмечает издание, провал на мундиале глубоко разочаровал команду, тренерский штаб и руководство AUF.

Накануне сборная Испании обыграла уругвайскую команду в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026. Встреча в мексиканской Гвадалахаре завершилась со счетом 1:0.

Сборная Уругвая набрала два очка и завершила выступление на мундиале, заняв третье место в группе H.