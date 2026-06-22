Москва22 июн Вести.Член Международного олимпийского комитета (МОК) Джованни Малаго избрали новым президентом Федерации футбола Италии (FIGC). Об этом заявили в пресс-службе Федерации.

Выборы прошли 22 июня в Риме. За кандидатуру Малаго проголосовали 68,58% избирателей. Его конкурент Джанкарло Абете набрал 29,17%, а 2,25% бюллетеней были пустыми.

Малаго 67 лет. С 2013 по 2025 год он занимал пост президента Олимпийского комитета Италии (CONI). Также он возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. С 2019 года является членом МОК.

Во главе FIGC Малаго сменил Габриэле Гравину, который покинул свой пост в марте после того, как сборная страны не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Национальная команда Италии, четырехкратный чемпион планеты, пропускает уже третье мировое первенство подряд.