Пирло: я больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии

В Италии решили не назначать Пирло на пост главного тренера национальной сборной Пирло: я больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии

Москва27 июл Вести.Андреа Пирло не будет тренировать сборную Италии. Об этом экс-наставник "Ювентуса" и "Сампдории" сообщил в соцсетях.

47-летний специалист также добавил, что получил неприятное известие накануне.

Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии написал Пирло



По информации La Gazzetta dello Sport, возможное назначение итальянца вызвало политические споры из-за его контактов с российской букмекерской конторой. Против Пирло выступили сразу несколько депутатов.

Ранее сообщалось, что Пирло принял предложение Федерации футбола Италии возглавить национальную сборную. Предполагалось, что с тренером будет заключен долгосрочный контракт.

Пирло в качестве футболиста провел 116 матчей за сборную Италии, забив 13 мячей. В ее составе он завоевал золото чемпионата мира и серебро европейского первенства.