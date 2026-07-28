Москва28 июл Вести.Ведущая "Натальной карты" Олеся Иванченко вышла замуж за комика Максима Заяца в Москве, Катя Гордон отпраздновала свадьбу на Северном полюсе, Клава Кока отметила девичник в турецком Бодруме, а Михаил Галустян засекретил свадьбу с новой возлюбленной, сообщает KP.RU.

В публикации говорится, что первый шаг в отношениях с возлюбленным сделала сама Иванченко, которая составила Заяцу натальную карту и выяснила, что его кармическая задача - заботиться о ней и обеспечивать семью.

Между тем Катя Гордон со своим избранником позировали на фоне красного ледокола во время торжества.

Мы на вершине мира на Северном полюсе, ровно в географической точке. Без толпы людей и декораций. Просто мы. Просто полюс, просто случайные люди на ледоколе. Это лучшая свадьба с капитаном ледокола, которая могла бы быть. Желаю вам стать тем, кому не нужны понты и толпа для того, чтобы отпраздновать любовь сказала Гордон

А Клава Кока с подругами устроила девичник в преддверии свадьбы с Димой Масленниковым, который сделал ей предложение в апреле этого года на Мальдивах. Их свадьба запланирована на осень.

С новой возлюбленной Галустян познакомился три года назад в Китае. Она была его визажисткой на съемках шоу. Говорят, что Галустян сразу влюбился.

"Миша официально расписался с Лилией в конце июня. Они очень счастливы и планируют общих детей", - сообщили друзья Михаила Галустяна KP.RU.