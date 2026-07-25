Свадьба Медведевой и Гайнутдинова пройдет в центре Москвы Евгения Медведева рассказала о подготовке к свадьбе на 100 гостей

Москва25 июл Вести.Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью РИА Новости поделилась деталями своей предстоящей свадьбы с танцовщиком и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Торжество запланировано на вторую половину текущего лета и пройдёт в центре Москвы.

По словам Медведевой, изначально пара планировала провести праздник в узком кругу до 50 человек, однако из-за медийности будущих супругов и большого числа друзей список приглашённых в итоге превысил 100 гостей. Спортсменка подчеркнула, что, несмотря на масштаб, мероприятие не будет публичным шоу — на него приглашены только близкие люди, с которыми пара общается практически ежедневно.

Локацию в центре столицы выбрали из соображений удобства для занятых гостей, полностью отказавшись от идеи выездного торжества. Медведева отметила, что подготовка к свадьбе уже завершена, в том числе выбрано свадебное платье, однако точную дату мероприятия раскрывать не стала.