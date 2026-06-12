Москва12 июн Вести.Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что перенесла операцию на ногах. Об этом она рассказала в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Медведева опубликовала фотографию из больничной палаты, на которой видно, что обе ее стопы перевязаны. При этом подробности хирургического вмешательства фигуристка раскрывать не стала.

По ее словам, операция была запланирована заранее. Она отметила, что долго готовилась к процедуре и сейчас чувствует себя нормально.

Со мной все в порядке! Планировала эту операцию еще очень давно. Теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживет написала Медведева

В ноябре прошлого года Евгения Медведева сообщила о помолвке с российским танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым, с которым она познакомилась во время участия в проекте "Звездные танцы". В рамках проекта они танцевали в паре.