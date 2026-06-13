Москва13 июнВести.Российская фигуристка Евгения Медведева выписалась из стационара и теперь восстанавливается дома после хирургического вмешательства на ступнях. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Медведева уточнила, что давно планировала операцию из-за сильно выраженного вальгуса (ортопедической деформации стопы), развившегося в результате профессиональных нагрузок.
Все, я уже дома. Сижу, охлаждаю ножки льдом. Все у меня перемотано, все замотано. Пока что все в йоде, но зато уже домаподелилась фигуристка в опубликованном видео
Евгения добавила, что дома ей лучше, и теперь начинается период реабилитации.
В ближайшее время у спортсменки и танцора Ильдара Гайнутдинова запланирована свадьба. Ранее Медведева намекнула, что ступни успеют "зажить до свадьбы".