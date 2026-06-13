Фигуристка Медведева вернулась домой из больницы после операции на стопах

Евгению Медведеву выписали из больницы после операции на обеих ногах Фигуристка Медведева вернулась домой из больницы после операции на стопах

Москва13 июн Вести.Российская фигуристка Евгения Медведева выписалась из стационара и теперь восстанавливается дома после хирургического вмешательства на ступнях. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Медведева уточнила, что давно планировала операцию из-за сильно выраженного вальгуса (ортопедической деформации стопы), развившегося в результате профессиональных нагрузок.

Все, я уже дома. Сижу, охлаждаю ножки льдом. Все у меня перемотано, все замотано. Пока что все в йоде, но зато уже дома поделилась фигуристка в опубликованном видео

Евгения добавила, что дома ей лучше, и теперь начинается период реабилитации.

В ближайшее время у спортсменки и танцора Ильдара Гайнутдинова запланирована свадьба. Ранее Медведева намекнула, что ступни успеют "зажить до свадьбы".