Волочкова объяснила слухи о ее госпитализации плановым осмотром

Анастасия Волочкова опровергла сообщения о госпитализации Волочкова объяснила слухи о ее госпитализации плановым осмотром

Москва16 июл Вести.Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации, о которой ранее писали СМИ. Об этом балерина рассказала РИА Новости.

Волочкова уточнила, что она лишь проходила плановый осмотр после перенесенной операции на ноге.

Я просто ездила на плановый осмотр в ЦИТО. Так получилось, что во время осмотра профессор обнаружил серьезную гематому отметила она

По ее словам, в итоге врачи диагностировали ей надрыв мышцы из-за растяжек.

Балерина добавила, что уже посещает различные мероприятия и встречается с друзьями. При этом врачи рекомендуют ей пока отказаться от выступлений на сцене, поскольку существует риск серьезных осложнений.