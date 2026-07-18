19-летняя чемпионка РФ по гимнастике сообщила о свадьбе с 26-летним хоккеистом Чемпионка России по гимнастике Попова вышла замуж за хоккеиста Гоголева

Москва18 июл Вести.Чемпионка России по художественной гимнастике в многоборье Анна Попова вышла замуж за хоккеиста "Лады" Павла Гоголева. Об этом 19-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Гимнастка отметила, что церемония бракосочетания состоялась 17 июля. Об отношениях Поповой с 26-летним Гоголевым стало известно в первой половине мая 2026 года, когда спортсменка впервые опубликовала совместные фотографии. В июне пара объявила о помолвке.

Попова является мастером спорта международного класса, двукратной чемпионкой Игр стран БРИКС, победительницей и медалисткой чемпионатов России.

В 2023–2024 годах она вошла в основной состав сборной России. Чемпионка перенесла сложную операцию на позвоночнике. В 2025 году она проходила длительный курс восстановления, в ходе которого, несмотря на четыре установленных титановых позвонка, вернулась к выступлениям в шоу.

Гоголев - бывший воспитанник московских "Крыльев Советов". Он играет на позиции нападающего. С 2023 по 2025 год защищал цвета "Сибири". Ранее выступал в OHL за "Питерборо Питс" и "Гуэлф Сторм", в АХЛ — за "Торонто Марлис" и "Рокфорд Айсхогс" и в ECHL — за "Ньюфаундленд Гроулерс".

Ранее также сообщалось, что чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Анастасия Мишина вышла замуж.