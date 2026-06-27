У российских гимнастов Никиты и Дарьи Нагорных родилась дочь Гимнасты РФ Дарья и Никита Нагорные сообщили о рождении дочери

Москва27 июн Вести.Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его жена, серебряный призер Олимпиады Дарья Нагорная, сообщили о рождении второго ребенка. Соответствующее сообщение спортсмен разместил в своем Telegram-канале.

На опубликованной фотографии спортсмен вместе с женой держат новорожденную дочь.

26.06.2026! Доча! подписал фотографию Нагорный

Это второй ребенок в семье спортсменов. В 2023 году у пары родился сын Марк. Спортсмены вступили в брак в 2018 году.

Никита Нагорный является победителем в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. На его счету также серебро и две бронзы на Играх, он трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. Жена – Дарья Нагорная – является серебряным призером Олимпиады 2016 года в командном турнире, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.