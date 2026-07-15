"Он показался мне красивым": молодая жена убийцы Галявиева дала интервью Жена убийцы 9-ти человек в казанской гимназии рассказала о браке в колонии

Москва15 июл Вести.30 июня 2026 года в ИК-6 "Черный дельфин" Соль-Илецка (Оренбургская область) заключили брак пожизненно осужденный за убийство 9-х человек в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев и жительница Татарстана повар-кондитер Диана (фамилия не приводится из этических соображений). МК.RU выяснил, что побудило новобрачную на такой шаг.

18-летняя Диана уверяет, что это любовь с первого взгляда — впервые она увидела Галявиева в новостях, когда ей было 14 лет. Затем девушка написала ему письмо и завязалась переписка.

Наверное, с первого взгляда я влюбилась. Он, как я говорила, мне показался красивым. А потом, пообщавшись с ним, я нашла очень много общих тем. У нас и детство похожее было. В письмах я старалась вообще обходить тему преступления. Потому что понимала, что ему тяжело, и не хотелось затрагивать этот момент. А вот когда была на длительном свидании, спросила. Он мне ответил, что у него было такое психологическое состояние говорит Диана

Живьем девушка видела будущего супруга всего два раза - на заседании суда и на краткосрочном свидании. Дальше видеться с мужем ей предстоит всю жизнь лишь раз в год.

Я понимала все сложности, которые есть и будут. Звонки разрешены раз в месяц, длительные свидания — раз в год. Очень тяжело, особенно когда человека любишь. Но любовь создана для того, чтобы переживать эти проблемы вместе. В любом случае, я не стыжусь этого, не боюсь осуждения. Потому что я понимала, на что я иду продолжает девушка

Новобрачные были в праздничной одежде, но церемония заняла около 10 минут: они расписались в документах, обменялись кольцами, а потом супруг снял кольцо, поскольку в колонии нельзя носить украшения.

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев пришел в казанскую 175-ю гимназию, вооружившись охотничьим ружьем и самодельной бомбой. В результате стрельбы 9 человек погибли, 24 пострадали. При задержании убийца назвал себя "богом" и признался следователям, что у него внутри сидит некий "монстр". В 2023 году Верховный суд Татарстана признал Галявиева полностью вменяемым и приговорил его к пожизненному заключению.