Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев женился в колонии Осужденный на пожизненное массовый убийца Ильназ Галявиев женился в колонии

Москва15 июл Вести.Ильназ Галявиев, отбывающий пожизненный срок за стрельбу в школе Казани, женился на 18-летней девушке из Ростовской области, передает Telegram-канал SHOT.

Супругой 25-летнего Ильназа Галявиева, убившего девять человек, стала 18-летняя начинающая журналистка Диана К. — уроженка Ростовской области, проживающая в Москве. Она увидела Галявиева вживую на одном из судов, затем приехала к нему на свидание, после чего они решили пожениться говорится в сообщении источника

Отмечается, что супруги могут видеться раз в год.

11 мая 2021 года 19-летний преступник устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, где учился, убив семерых детей и двух учителей. Еще 24 человека пострадали. Предполагается, что он устроил бойню, подражая представителям одной из деструктивных интернет-субкультур.

В 2023-м Верховный суд Республики Татарстан приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы. Массовый убийца находится в колонии "Черный дельфин".