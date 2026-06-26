В Индии невеста призналась, что они с возлюбленным убили ее жениха

"Побег опозорил бы семьи": невеста с возлюбленным столкнули ее жениха со скалы В Индии невеста призналась, что они с возлюбленным убили ее жениха

Москва26 июн Вести.СМИ раскрыли детали резонансной трагедии в Индии, где невеста вместе с другом подозреваются в столкновении ее жениха со скалы. Новые подробности произошедшего опубликовало здание The Times of India.

Трагедия произошла 18 июня. 20-летняя Сия Гоял из города Пуна и ее 26-летний жених Кетан Агарвал отправились в горную крепость Железный форт (Лохагад) XVIII века, которая находится на высоте в тысячу метров. Однако девушка вернулась без жениха и заявила, что он сорвался, когда делал фотоснимки. Родные погибшего заподозрили неладное. В СМИ попала информация о том, что девушка имела тайную связь с 22-летним Четаном Чоудхари.

После ареста в итоге невеста призналась, что они с возлюбленным спланировали убийство ее жениха. По версии полиции, девушка подала знак сообщнику, сев на землю, и тот столкнул ее жениха с высоты. Также утверждается, что пара уже дважды пыталась совершить покушение.

В материале сказано, что Гоял не любила своего жениха по многим причинам, в том числе из-за того, что он носил парик.

Местный чиновник ответил на вопрос о том, почему подозреваемые предпочли убийство, а не побег.

Они сказали, что побег опозорил бы их семьи сказал он

Свадьба Агарвала и Гоял была запланирована на ноябрь. Торжество должно было пройти во дворце в городе Удайпур штата Раджастхан. При этом отец девушки утверждает, что она якобы ждала предстоящую свадьбу. Отец Гоял потребовал сурового наказания для своей дочери и второго подозреваемого, заявив, что если его дочь была причастна, она должна понести такое же наказание.

Кетан был мне как сын, и эта потеря потрясла обе наши семьи. Мы с нетерпением готовились к свадьбе. Что бы ни случилось, это глубокая трагедия. Даже сегодня мы не можем в это поверить заявил он

Вместе с тем в комментариях интернет-пользователи винят в произошедшем социальное давление, принудительные ранние браки и ожидания, связанные с внешностью.