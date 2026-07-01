Bild: с Эвереста хотят спустить останки погибшего 30 лет назад альпиниста

Останки погибшего 30 лет назад альпиниста в зеленых ботинках спустят с Эвереста Bild: с Эвереста хотят спустить останки погибшего 30 лет назад альпиниста

Москва1 июл Вести.Останки погибшего при восхождении на Эверест 30 лет назад альпиниста собираются спустить с горы. Тендер на проведение такой операции размещен на портале электронных закупок правительства Индии.

Альпинист получил прозвище Зеленые Ботинки из-за характерного ярко-зеленого цвета обуви. Идентифицировать неизвестного покорителя Эвереста удалось по тесту ДНК, сообщает газета Bild. Погибшим оказался индийский пограничник Дордже Моруп. Тело погибшего альпиниста находится на высоте выше 8 тысяч метров на участке горы, которая получила название Зона смерти.

Объявляется поиск подрядчика для проведения операции по эвакуации тела Дордже Морупа, известного как Зеленые Ботинки, с северного склона Эвереста в период с июня по сентябрь 2026 года говорится в тексте тендера

Тело погибшего альпиниста с мая 1996 года лежит в небольшой пещере на высоте около 8500 метров. 30 лет назад на Эвересте во время снежной бури погибли восемь человек. Три десятилетия тело одного из погибших служило ориентиром при подъеме на вершину Эвереста.

На момент гибели Дордже Морупу было 47 лет.

Техника тут не поможет, считает инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму Андрей Борисов. Единственный выход - спуск тела силами спасателей. Он также назвал единственно возможным такой вариант эвакуации тела погибшей на пике Победы альпинистки Натальи Наговицыной. Он рассказал, что был свидетелем, когда с высоты 7000 метров с Эвереста вертолетом снимали пострадавшего человека. Тело Наговициной находится на высоте 7200 метров. Поэтому снять его с помощью вертолета невозможно.

В июне этого года на Эвересте случилось настоящее чудо: непальский гид-шерпа по имени Дава обнаружен живым спустя шесть дней после пропажи в горах.