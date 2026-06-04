Шерпа, пропавший на Эвересте шесть дней назад, сумел выжить Пропавшего на Эвересте шерпу нашли живым спустя 6 дней на опасном участке

Москва4 июн Вести.Непальский гид-шерпа по имени Дава обнаружен живым спустя шесть дней после пропажи на Эвересте. Об этом сообщила газета Kathmandu Post со ссылкой на представителей экспедиционного агентства 8K Expeditions.

Даву Шерпу обнаружили живым в ледопаде Кхумбу. Это один из самых опасных отрезков пути к вершине.

Его обнаружили, когда он медленно сползал вниз по ледопаду. Это по-настоящему поразительный случай рассказал глава 8K Expeditions Пемба Шерпа

Дава Шерпа сопровождал польского альпиниста во время восхождения и пропал 29 мая. На его поиски отправляли вертолет. Пострадавший получил обморожение пальцев и был отправлен самолетом на лечение в Катманду.

Ранее СМИ писали, что активные поиски Давы не велись, поскольку после окончания сезона восхождений с ледопада убрали все установленные лестницы. Власти Непала сообщили, что в этом сезоне в районах Эвереста и Макалу погибли семь альпинистов и гидов.