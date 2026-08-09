В горах Киргизии нашли пустую палатку пропавших альпинистов МЧС Киргизии обнаружило в горах палатку пропавших альпинистов

Москва9 авг Вести.Спасатели обнаружили в горах Киргизии палатку трех альпинистов, которые перестали выходить на связь после восхождения на пик Курумды. Внутри палатки людей не оказалось, поисковая операция продолжается, сообщили в МЧС республики.

В горах Кыргызстана нашла палатку пропавших альпинистов. Внутри никого не оказалось. Поиски продолжаются говорится в сообщении

По данным белорусского МИД, в состав группы входили два гражданина Белоруссии. Информация о гражданстве третьего участника уточняется. Ранее сообщалось о гражданине Латвии, позднее в сообщениях киргизских ведомств фигурировал гражданин Литвы.

Альпинисты перестали выходить на связь после восхождения на пик Курумды по Северному гребню в Памиро-Алае и Заалайском (Чон-Алайском) хребте.

8 августа спасатели МЧС проводили поисковые работы и заночевали на высоте около пяти тысяч метров. В воскресенье к операции подключили пятерых спасателей со специальной техникой, пятерых сотрудников Пограничной службы и двух гидов-добровольцев из Швейцарии.

Ранее директор госагентства по развитию туризма Киргизии Эдуард Кубатов сообщил о формировании спасательной группы для поиска пропавших альпинистов.