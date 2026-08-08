Москва8 авгВести.В Киргизии пропали двое белорусских альпинистов, идут поисковые работы. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на белорусский МИД.
Трое альпинистов, включая двух граждан Белоруссии, перестали подавать сигналы о своем местонахождении после того, как поднялись на пик Курумды в горах Памира.
По данным белорусского телеканала ОНТ, 4 августа альпинисты успешно совершили восхождение и связались со своим оператором. Они доложили, что полностью готовы к спуску и начинают движение в сторону базового лагеря. В назначенное время группа не прибыла в контрольную точку. Связь с альпинистами полностью оборвалась.