В Киргизии пропали двое белорусских альпинистов Двое альпинистов из Белоруссии пропали в горах Киргизии

Москва8 авг Вести.В Киргизии пропали двое белорусских альпинистов, идут поисковые работы. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на белорусский МИД.

Трое альпинистов, включая двух граждан Белоруссии, перестали подавать сигналы о своем местонахождении после того, как поднялись на пик Курумды в горах Памира.

По данным белорусского телеканала ОНТ, 4 августа альпинисты успешно совершили восхождение и связались со своим оператором. Они доложили, что полностью готовы к спуску и начинают движение в сторону базового лагеря. В назначенное время группа не прибыла в контрольную точку. Связь с альпинистами полностью оборвалась.