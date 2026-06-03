Альпинист-шерпа пропал во время спуска с Эвереста, поиски пока не начались

Шерпу бросили на Эвересте после завершения сезона восхождений Альпинист-шерпа пропал во время спуска с Эвереста, поиски пока не начались

Москва3 июн Вести.Шерпа по имени Дава пропал без вести во время спуска с Эвереста и остался один в районе лагеря III после завершения весеннего сезона восхождений. Об этом сообщает издание The Tourism Times.

Инцидент произошел 29 мая после того, как польский альпинист, которого сопровождал Дава, отказался от дальнейшего восхождения из-за обморожения на Южном перевале. Оба начали спуск, однако до лагеря II шерпа так и не добрался.

На сегодняшний день поисково-спасательные работы по поиску Давы не проводились, так как все лестницы, установленные вдоль ледопада, были убраны сообщил организатор экспедиции

По данным организаторов, последний раз Даву видели в районе Желтой полосы недалеко от лагеря III. Остальные участники экспедиции благополучно спустились в лагерь II, а затем вернулись в базовый лагерь.

По информации администрации базового лагеря, нынешний сезон на Эвересте стал рекордным по числу восхождений — было зарегистрировано более тысячи подъемов. При этом зафиксированы пять смертельных случаев и множество эвакуаций из высокогорных лагерей.