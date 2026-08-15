Москва15 авг Вести.Вручную или с помощью тяжелого дрона можно эвакуировать тело альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего координатора спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексея Овчинникова.

Тяжелые беспилотники которые способны летать на высоте до 7 тысяч метров и поднимать до 100 килограммов, есть у Китая. Если появится шанс договориться о поставке такой техники, можно будет провести эвакуацию.

Главное, чтобы кто-то поднялся, смог извлечь тело из снега и льда, подцепить к беспилотнику и спустить вниз приводятся в сообщении слова Овчинникова

Еще один способ - эвакуировать тело вручную.

Требуется как минимум восемь хорошо подготовленных крепких мужчин, которые должны в хорошую погоду подняться, упаковать ее (Наговициной - ред.) тело и по очень непростому рельефу спустить ее вниз на руках. Это экстра сложная и уникальная будет операция по эвакуации тела говорится в сообщении

Наговицина получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, один из альпинистов погиб. Спасатели сходятся во мнении, что, какой бы способ эвакуации не выбрали, операция будет возможна не раньше лета 2027 года.