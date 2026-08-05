Восхождения на пик Победы станут возможны только по разрешениям В Киргизии на пике Победы введут разрешения из-за трагедии с Наговицыной

Москва5 авг Вести.В Киргизии на пике Победы в текущем году заработает система разрешений на восхождение. Причиной нововведения стала трагедия с россиянкой Натальей Наговицыной, погибшей поблизости от вершины в 2025 году. Об этом РИА Новости сообщил президент Федерации альпинизма и скалолазания республики Эдуард Кубатов.

Наговицына травмировала ногу 12 августа 2025 года во время спуска с пика Победы - высочайшей точки Тянь-Шаня - на отметке около 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Другие альпинисты предпринимали неоднократные попытки прийти ей на помощь, однако сложные погодные условия помешали спасению, причем один из спасавших погиб. К концу августа операцию свернули, а россиянку официально признали пропавшей без вести.

Мы сейчас на пик Победы вводим пермитную систему. Теперь любой альпинист, который захочет подняться на пик Победы, должен получить официальное разрешение, официальный сертификат или свидетельство на восхождение рассказал альпинист

Как пояснил Кубатов, для оформления разрешения альпинист обязан иметь международную либо локальную страховку с вертолетной поддержкой, а также соответствующий спортивный уровень и значительный опыт восхождений.

Глава федерации уточнил, что в нынешнем году на пик Победы пока никто не поднимался, из-за чего тело Наговицыной до сих пор не найдено. Тем не менее в этом сезоне федерация намерена выдать разрешения на восхождение 20 альпинистам.

По словам Кубатова, история с Натальей Наговицыной и вызванный ею широкий общественный резонанс стали как минимум одной из причин появления новой системы. Он отметил, что пермитную систему обсуждали на протяжении трех лет и лишь теперь решились ее внедрить, причем закреплена она будет постановлением правительства. Глава федерации также подчеркнул, что свидетельства на восхождение станут выдавать в соответствии со строгими требованиями.