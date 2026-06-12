Юрист: альпинистку Наговицину по закону уже можно признавать погибшей

Юрист пояснил, когда можно признать пропавшую Наговицину погибшей Юрист: альпинистку Наговицину по закону уже можно признавать погибшей

Москва12 июн Вести.Российскую альпинистку Наталью Наговицину, которую прошлым летом не смогли спасти с пика Победы в Киргизии, по закону можно признавать погибшей, сообщили РИА Новости в коллегии адвокатов в Бишкеке.

Женщина получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы. Спасти ее не удалось из-за сложных погодных условий. Она официально признана пропавшей без вести.

Согласно статье 45 Гражданского кодекса РФ, если человек пропал без вести при обстоятельствах, в которых можно предполагать высокую вероятность гибели, решение о признании умершим может быть принято судом спустя полгода после пропажи сказал собеседник агентства

По словам представителя коллегии, в Киргизии есть подобный закон, но заявление должно подаваться по месту жительства Наговициной, то есть в России.