До тела Наговициной на пике Победы альпинисты в этом сезоне снова не добрались

Сезон закрыт: до тела Наговициной на пике Победы альпинисты снова не добрались До тела Наговициной на пике Победы альпинисты в этом сезоне снова не добрались

Москва7 авг Вести.Сезон восхождений на пик Победы в Киргизии закрыт из-за непогоды. До тела погибшей там россиянки Натальи Наговициной в этом году не смогла добраться ни одна из групп альпинистов, передает ТАСС.

Как рассказал агентству начальник находящегося у подножия пика базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков, в этом году штурмовать вершину пытались три группы, но ни одна из них не приблизилась к месту гибели Наговициной на высоте более 7 тысяч метров. Дальше всех, по его словам, продвинулась лишь одна – на 6500 метров.

Ни одна из групп альпинистов в 2026 году не смогла добраться до тела погибшей на склоне этой вершины россиянки Натальи Наговициной говорится в сообщении

Сейчас, рассказал Греков, сезон восхождений на Победу закрыт, поскольку даже в базовом лагере высота снега составляет уже полметра.

Ранее глава комитета классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко сообщил, что прецедентов эвакуации с участков высокой сложности пика Победы не зафиксировано.

Наговицина сломала ногу и не смогла передвигаться при восхождении на пик Победы 12 августа 2025 года. Это произошло на высоте 7200 метров. Было предпринято несколько попыток спасти альпинистку, но они не увенчались успехом.

После смерти Натальи Наговициной на пике Победы изменили правила восхождения.