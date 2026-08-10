Москва10 авгВести.Тело российский альпинистки Натальи Наговициной в текущем году обнаружить и эвакуировать не получится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрия Греков.
Все группы, которые готовились к восхождению, уже улетели, сегодня были три рейса. Все, Победа закрыта (сезон восхождений на вершину закончился - ред.)говорится в сообщении
Одна из групп в этом году смогла достичь отметки в 6,5 тысячи метров над уровнем моря, но дальше они не смогли пройти и были вынуждены спуститься. От этой точки до места, где находилась погибшая альпинистка оставалось 700 метров в высоту – примерно пять километров пути.
По словам Грекова, эвакуация тела Наговициной с пика Победы невозможна.
Это просто невозможно, более того, с Победы еще никого не спускализаявил он в беседе с "Российской газетой"
За прошедший год ни одна группа не решилась подойти к ее палатке. Основная проблема, с которой сталкиваются альпинисты, заключается в высоте и повышенной опасности маршрутов.
Наталья Наговицина сломала ногу 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня. Альпинистку неоднократно пытались спасти, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из спасателей погиб. В конце августа попытки спасения были прекращены, Наговицина была официально признана пропавшей без вести.