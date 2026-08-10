Тело альпинистки Наговициной в этом году найти не удастся Эксперт Греков: спустить тело россиянки Наговициной с пика Победы невозможно

Москва10 авг Вести.Тело российский альпинистки Натальи Наговициной в текущем году обнаружить и эвакуировать не получится. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрия Греков.

Все группы, которые готовились к восхождению, уже улетели, сегодня были три рейса. Все, Победа закрыта (сезон восхождений на вершину закончился - ред.) говорится в сообщении

Одна из групп в этом году смогла достичь отметки в 6,5 тысячи метров над уровнем моря, но дальше они не смогли пройти и были вынуждены спуститься. От этой точки до места, где находилась погибшая альпинистка оставалось 700 метров в высоту – примерно пять километров пути.

По словам Грекова, эвакуация тела Наговициной с пика Победы невозможна.

Это просто невозможно, более того, с Победы еще никого не спускали заявил он в беседе с "Российской газетой"

За прошедший год ни одна группа не решилась подойти к ее палатке. Основная проблема, с которой сталкиваются альпинисты, заключается в высоте и повышенной опасности маршрутов.

Наталья Наговицина сломала ногу 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня. Альпинистку неоднократно пытались спасти, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из спасателей погиб. В конце августа попытки спасения были прекращены, Наговицина была официально признана пропавшей без вести.