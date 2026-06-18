В Индии тигр-людоед за два дня съел женщину и растерзал мужчину

В Индии тигр-людоед за два дня расправился с двумя жертвами В Индии тигр-людоед за два дня съел женщину и растерзал мужчину

Москва18 июн Вести.Власти индийского штата Уттар-Прадеш развернули масштабную операцию по поиску тигра-людоеда, растерзавшего двух человек за минувшие два дня.

По данным правоохранительных органов, первый инцидент произошел 14 июня, когда хищник напал на 60-летнего фермера, собиравшего сахарный тростник вблизи деревни Рамнагар.

Днем позже жертвой стала 50-летняя женщина из соседнего населенного пункта Кхалепурва. Тигр прыгнул на даму, схватил за шею и утащил в поле. Позднее соседи обнаружили частично съеденные останки, сообщает местная газета The Times of India.

Представители департамента лесного хозяйства штата сообщили, что, поскольку оба нападения произошли в соседних деревнях, существует высокая вероятность, что их совершил один и тот же зверь.

Для поимки опасного хищника лесники установили в районе инцидентов клетки с приманками, развернули сеть фотоловушек и проводят непрерывное наблюдение за территорией с использованием беспилотников.

По данным издания, за последние неполные два месяца в этом же регионе от нападений диких кошек пострадали уже шесть человек. При этом четверо из них погибли в результате атак леопардов.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр напал на группу женщин и растерзал четырех из них.