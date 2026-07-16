Hindustan Times: в Индии лев напал на юного паломника на лестнице священной горы

В Индии лев напал на 11-летнего паломника на лестнице, ведущей на священную гору Hindustan Times: в Индии лев напал на юного паломника на лестнице священной горы

Москва16 июл Вести.11-летний мальчик во время предрассветного паломничества в индийском штате Гуджарат стал жертвой нападения льва. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Юный паломник Маюр Чаухан восходил на священную гору Гирнар, когда на лестнице на него набросился лев и утащил в лес. По словам очевидцев, до нападения люди светили фонариками на хищника, дразнили его и громко кричали. Такое поведение могло спровоцировать животное.

Мы отошли примерно на 10 шагов назад и увидели, как несколько человек светили фонариками на льва, дразнили его и кричали. Лев, похоже, разволновался. Это могло привести к тому, что позже лев напал на ребенка сказал один из паломников

По данным газеты, во время поисковой операции останки мальчика обнаружили в лесу. Затем сотрудникам лесного департамента удалось отловить трех львов, одного из них стошнило человеческими останками. Хищников перевезли в зоопарк Саккарбауг для обследования.

Ранее в Индии в результате нападения азиатской львицы погиб пятилетний мальчик.