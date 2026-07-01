Стало известно, что помогло подростку отбиться от медведя В Пермской области подросток выжил после нападения медведя благодаря крику

Москва1 июл Вести.Подросток из села Кува Пермской области вместе со своей семьей собирал ягоды в лесу и там они повстречались с медведем, который напал на ребенка. Об этом сообщает KP.RU.

Мать 12-летнего подростка позже рассказала, что все произошло в считаные секунды.

Медведь прыгнул на ребенка, уронил на землю. Потом лег на него сверху. Это был далеко не медвежонок! приводятся слова женщины

Мальчик не растерялся и начал громко кричать, его примеру последовали и родители. Медведь испугался и отскочил от ребенка.

У подростка после встречи с животным нашли только несколько царапин на пояснице и плече и гематому.