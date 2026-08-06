Боец СВО выжил после встречи с медведем и удара молнии в Республике Алтай

Морпех пережил встречу с медведем и удар молнии на Алтае Боец СВО выжил после встречи с медведем и удара молнии в Республике Алтай

Москва6 авг Вести.На Алтае участник СВО, морпех, пережил встречу с медведем и удар молнии. Об удивительном случае рассказал после беседы с бойцом министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов в соцсети "ВКонтакте".

По словам военнослужащего, он прибыл в республику в отпуск и ехал верхом на лошади, когда заметил, что их преследует медведь. Мужчина подъехал к дереву, чтобы привязать лошадь и разобраться с хищником, но в этот момент ударила молния.

Заряд вошел и в дерево, и в лошадь, и в него. Дерево разлетелось в щепки. Лошадь упала замертво и придавила нашему герою ногу. Самому бойцу молния ударила в затылок и шею. Загорелись шапка и воротник куртки пишет Хубезов

Поначалу тело бойца парализовало – двигалась только одна рука. Этой рукой он освободился от придавившей ногу лошади. Затем мужчина пополз по дороге и таким образом преодолел больше километра.

Когда полз, одной рукой перезаряжал ружье и выстрелами отгонял преследовавшего его медведя. При этом "делал сам себе массаж сердца, когда оно переставало биться" говорится в публикации

Люди заметили его и отвезли в больницу. Сейчас военнослужащий проходит лечение.