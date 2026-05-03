The Sun: в Индии слон сорвался с цепи и затоптал мужчину

В Индии слон сорвался с цепи и затоптал мужчину у храма Махавишну The Sun: в Индии слон сорвался с цепи и затоптал мужчину

Москва3 мая Вести.В индийском штате Керала произошел трагический инцидент во время религиозной церемонии в храме Махавишну – слон, привезенный для участия в ритуале благословения, сорвался с цепи и затоптал человека.

По данным The Sun, животное внезапно стало агрессивным и начало крушить все вокруг. Слон напал на припаркованный автомобиль, пробил его хоботом, перевернул на бок и повредил кузов, в том числе вонзив клыки в дверь.

Во время инцидента 40-летний мужчина по имени Вишну, который, как сообщает издание, доставил слона к храму, был затоптан насмерть. Животное продолжало находиться рядом с телом погибшего и не подпускало людей, препятствуя оказанию помощи.

Кроме того, еще один мужчина по имени Прадип получил травмы и был госпитализирован.

Для усмирения животного специалисты применили дротик с транквилизатором. После этого слона удалось обездвижить и привязать к кокосовой пальме неподалеку от храма.