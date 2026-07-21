Леопард ранил трех человек на западе Индии и укрылся в алкомаркете

Леопард напал на алкомаркет в Индии и ранил 3 человек Леопард ранил трех человек на западе Индии и укрылся в алкомаркете

Москва21 июл Вести.Леопард напал на трех жителей штата Раджастан на западе Индии и укрылся в алкомаркете, его поймали спустя 5 часов, сообщает индийский телеканал NDTV.

ЧП произошло утром в понедельник в городе Тодарайсингх в округе Тонк. Леопард сначала прятался в кустах, но потом напал на волонтера лесничества, повредив ему ноги.

...Крупная кошка сначала напала на лесничего, затем проникла на оживленный рынок и в конце концов укрылась в магазине спиртных напитков говорится в сообщении

У алкомаркета животное набросилось на мужчину, а затем нанесло раны продавцу магазина спиртных напитков.

Леопард устроил погром в лавке и разбил бутылки с алкоголем. Местным жителям удалось заблокировать животное в магазине, и спустя почти пять часов леопарда благополучно усыпили.

Двое раненых госпитализированы, одному оказали помощь на месте, уточняет NDTV.

Несколько дней назад лев в Индии напал на 11-летнего паломника на лестнице, ведущей на священную гору в штате Гуджарат. Животное утащило ребенка в лес. Сотрудникам лесного департамента удалось отловить трех львов, одного из них стошнило человеческими останками.