Москва21 июлВести.Леопард напал на трех жителей штата Раджастан на западе Индии и укрылся в алкомаркете, его поймали спустя 5 часов, сообщает индийский телеканал NDTV.
ЧП произошло утром в понедельник в городе Тодарайсингх в округе Тонк. Леопард сначала прятался в кустах, но потом напал на волонтера лесничества, повредив ему ноги.
...Крупная кошка сначала напала на лесничего, затем проникла на оживленный рынок и в конце концов укрылась в магазине спиртных напитковговорится в сообщении
У алкомаркета животное набросилось на мужчину, а затем нанесло раны продавцу магазина спиртных напитков.
Леопард устроил погром в лавке и разбил бутылки с алкоголем. Местным жителям удалось заблокировать животное в магазине, и спустя почти пять часов леопарда благополучно усыпили.
Двое раненых госпитализированы, одному оказали помощь на месте, уточняет NDTV.
Несколько дней назад лев в Индии напал на 11-летнего паломника на лестнице, ведущей на священную гору в штате Гуджарат. Животное утащило ребенка в лес. Сотрудникам лесного департамента удалось отловить трех львов, одного из них стошнило человеческими останками.