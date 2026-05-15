Москва15 маяВести.На улице Тракторной во Владимире со стороны фургонов передвижного цирка раздались крики мужчины. Оказалось, львы напали на потомственного дрессировщика, стало известно Telegram-каналу 112.
41-летний мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в травматологию.
Львы укусили Павла за руку. Работники вызвали скорую и пытались самостоятельно помочь ему водойотмечает канал
По словам кассирши, хищники поцарапали дрессировщика.
Павел вместе с женой долгие годы работает в цирковой среде.