Москва15 маяВести.На улице Тракторной во Владимире со стороны фургонов передвижного цирка раздались крики мужчины. Оказалось, львы напали на потомственного дрессировщика, стало известно Telegram-каналу 112.

41-летний мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в травматологию.

Львы укусили Павла за руку. Работники вызвали скорую и пытались самостоятельно помочь ему водой

По словам кассирши, хищники поцарапали дрессировщика.

Павел вместе с женой долгие годы работает в цирковой среде.