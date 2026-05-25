Индийца, сооружавшего погребальный костер для тещи, унес в реку крокодил

Крокодил утащил в реку индийца, сооружавшего погребальный костер для тещи Индийца, сооружавшего погребальный костер для тещи, унес в реку крокодил

Москва25 мая Вести.Крокодил утащил в реку 30-летнего жителя Индии, приехавшего в деревню Умри на похороны тещи, пишет портал India Today.

Отмечается, что ЧП произошло в округе Гонда в североиндийском штате Уттар-Прадеш.

По данным издания, мужчина помогал рыть яму и разжигать погребальный костер для умершей тещи, а затем отправился купаться в реке.

Из воды вынырнул крокодил, вцепился ему в голову челюстями и утащил на глубину говорится в сообщении

Очевидцы рассказали, что все произошло за несколько секунд. Жители деревни и лодочники так и не смогли найти тело.

Ранее сообщалось, что тигр в штате Махараштра напал на группу женщин и растерзал четырех из них.