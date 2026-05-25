Москва25 маяВести.Крокодил утащил в реку 30-летнего жителя Индии, приехавшего в деревню Умри на похороны тещи, пишет портал India Today.
Отмечается, что ЧП произошло в округе Гонда в североиндийском штате Уттар-Прадеш.
По данным издания, мужчина помогал рыть яму и разжигать погребальный костер для умершей тещи, а затем отправился купаться в реке.
Из воды вынырнул крокодил, вцепился ему в голову челюстями и утащил на глубинуговорится в сообщении
Очевидцы рассказали, что все произошло за несколько секунд. Жители деревни и лодочники так и не смогли найти тело.
Ранее сообщалось, что тигр в штате Махараштра напал на группу женщин и растерзал четырех из них.