Москва28 апрВести.Житель Индии принес в отделение банка в штате Одиша скелет своей сестры, чтобы доказать ее смерть и забрать деньги со счета, пишет издание India Today.
По данным издания, женщина умерла из-за болезни еще в январе, но на ее счете осталось порядка 20 тысяч рупий (около 210 долларов).
…Мужчина… вошел в отделение банка в сельской местности штата Одиша, неся, по его словам, доказательство смерти — скелет своей сестрыотмечается в сообщении
Индиец пояснил, что поступил так от отчаяния. Ранее он несколько раз пытался снять деньги со счета умершей, но сотрудники банка его не слушали и требовали привести "владелицу счета", заявил мужчина.
Ситуация стала вирусной и "потрясла всю страну", указывает India Today.
В банке Indian Overseas Bank позднее опровергли утверждения, что сотрудники требовали физического присутствия умершей, а местные власти заявили, что банку нужно как можно быстрее выплатить средства. Скелет женщины перезахоронили в присутствии полиции.