Индиец принес в банк останки своей сестры, чтобы снять деньги с ее счета

Житель Индии выкопал скелет сестры и принес в банк, чтобы получить ее деньги Индиец принес в банк останки своей сестры, чтобы снять деньги с ее счета

Москва28 апр Вести.Житель Индии принес в отделение банка в штате Одиша скелет своей сестры, чтобы доказать ее смерть и забрать деньги со счета, пишет издание India Today.

По данным издания, женщина умерла из-за болезни еще в январе, но на ее счете осталось порядка 20 тысяч рупий (около 210 долларов).

…Мужчина… вошел в отделение банка в сельской местности штата Одиша, неся, по его словам, доказательство смерти — скелет своей сестры отмечается в сообщении

Индиец пояснил, что поступил так от отчаяния. Ранее он несколько раз пытался снять деньги со счета умершей, но сотрудники банка его не слушали и требовали привести "владелицу счета", заявил мужчина.

Ситуация стала вирусной и "потрясла всю страну", указывает India Today.

В банке Indian Overseas Bank позднее опровергли утверждения, что сотрудники требовали физического присутствия умершей, а местные власти заявили, что банку нужно как можно быстрее выплатить средства. Скелет женщины перезахоронили в присутствии полиции.