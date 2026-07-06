Ветеринар Далакян: слон из мести мог 14 лет преследовать и убивать членов семьи

Эксперт объяснил, почему слон-убийца в Непале мог 14 лет преследовать одну семью Ветеринар Далакян: слон из мести мог 14 лет преследовать и убивать членов семьи

Москва6 июл Вести.Преследование слоном на протяжении 14 лет семьи в Непале может быть связано с реакцией, которая напоминает месть, отметил зоозащитник и ветеринар Карен Далакян. В разговоре с ТАСС он добавил: ситуация показывает, что слоны более сложные животные, чем о них принято думать.

Как писала газета The Kathmandu Post, слон в Непале на протяжении 14 лет преследовал одну семью, убив четверых ее членов. При этом, семья после первого нападения переехала в другой регион, продав все имущество. Однако животное отыскало их новое жилище. В общей сложности, жертвами слона считаются по меньшей мере 25 человек.

У слонов действительно есть сложные когнитивные и эмоциональные способности, и в отдельных случаях их реакция действительно напоминает месть объяснил Далакян

По его мнению, интеллект, эмоциональность и социальная сложность слонов оказываются гораздо глубже, чем кажется. Как заметил зоозащитник, «слоны показывают, что способность помнить обиду и отвечать на нее может быть частью естественного поведения высокоразвитых животных".

Однако Далакян уверен, что бывают ситуации, когда за таким поведением слонов могут стоять и другие причины. Так, по его словам, влияние могут оказать сильная память, стресс, травма.