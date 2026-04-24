Daily Mail: слоны затоптали миллионера из США, охотившегося в лесах Габона

Стадо слонов затоптало охотившегося на антилоп американского миллионера Daily Mail: слоны затоптали миллионера из США, охотившегося в лесах Габона

Москва24 апр Вести.75-летний Эрни Дозио трагически погиб в Габоне, куда он отправился из США на охоту. Владельца калифорнийских виноградников насмерть затоптало стадо слонов, сообщает газета Daily Mail.

Американский миллионер в течение нескольких десятилетий увлекался охотой на крупных экзотических диких животных в Африке и собрал обширную коллекцию охотничьих трофеев.

Охотившегося на крупную дичь американского миллионера застали врасплох и убили пять слонов во время охоты на карликовых антилоп в центральной Африке цитирует издание заявление компании-организатора последнего сафари миллионера из США

Во время своей последней охоты Эрни Дозио и сопровождающий его профессиональный охотник натолкнулись на стадо из пяти слоних с детенышем. Почувствовав угрозу, животные атаковали людей с ружьями, прятавшихся в густом подлеске. В результате нападения стада слонов миллионер погиб, его сопровождающий получил тяжелые травмы, но выжил.

Ранее американский миллионер оплатил за отстрел желтого хохлатого дукера (вид антилопы) в лесах Габона охотничий сбор в 30 тысяч фунтов (свыше трех миллионов рублей).

В начале апреля в Индии умер слон, которого российская блогерша покрасила в розовый цвет ради "эффектной" фотосессии.