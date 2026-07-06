Слон в Непале 14 лет преследовал одну семью и убил 25 человек

В Непале слон-убийца 14 лет преследовал одну семью Слон в Непале 14 лет преследовал одну семью и убил 25 человек

Москва6 июл Вести.Слон по кличке Дхурбе в Непале на протяжении 14 лет "преследовал" одну семью и убил не менее 25 человек. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

Отмечается, что в воскресенье животное ворвалось в дом в деревне Джагатпур и насмерть затоптало мать и ее четырехлетнего ребенка.

Это не первое нападение Дхурбе на эту семью. В 2012 году семейство жило Дропатинагаре (район Мади), слон убил отца и мать местного жителя Шаничары Боте. После этой трагедии семья переехала в Джагатпур, но спустя 14 лет тот же слон отыскал их новое жилище, прорвал ограду и убил невестку Шаничары и его малолетнего внука.

Слон Дхурбе живет в национальном парке Читван. С 2010 года фиксировалось его агрессивное поведение, его жертвами стали не менее 25 человек. Операция непальских властей в 2012 году по отлову и уничтожению диких слонов провалилась.

В совете по туризму Непала в начале нынешнего года говорили, что слон по кличке Дхурбе больше не опасен, он на контролируемой территории, за животным наблюдают​​​.

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