В Индии семья из четырех человек умерла после того, как попробовала арбуз

В час ночи съели арбуз: семья умерла в Индии при загадочных обстоятельствах В Индии семья из четырех человек умерла после того, как попробовала арбуз

Москва2 мая Вести.В Индии выясняют обстоятельства гибели семьи из четырех человек после позднего ужина, в состав которого входил арбуз. Об этом сообщает издание The Times of India.

26 апреля Абдулла Додаки, его жена Насрин, их дочери Аиши и Зайнаб из Мумбаи поужинали вместе с родственниками. Около часа ночи четверо членов семьи попробовали арбуз, купленный на рынке. Однако утром у них появились симптомы тяжелого пищевого отравления. При этом у остальных участников застолья никаких проблем с самочувствием не было.

Семейную пару с дочерями госпитализировали, но врачи не смогли их спасти.

Врачи больницы … заявили, что у пострадавших наблюдались признаки, соответствующие тяжелому пищевому отравлению, включая острое повреждение почек. Однако они подчеркнули, что "крайне маловероятно", что арбуз - даже несвежий - мог привести к столь быстрому смертельному исходу у всех четырех человек сказано в материале

Гастроэнтеролог Акаш Шукла заявил, что у определенных групп людей может быть резкая реакция на некоторые фрукты и овощи, но арбузы с такими смертельными случаями не связывают.

Последовательность смертей лишь усложнила загадку. Первой скончалась Зайнаб около 10:30 утра, за ней примерно через три часа - Насрин, вечером - Айша, а поздно ночью – Абдулла пишет издание

Следователи ждут заключения судмедэкспертов.

Погибших уже похоронили. Известно, что семья владела магазином аксессуаров для мебели. Родные умерших отказались от комментариев.