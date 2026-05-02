Москва2 маяВести.В Индии выясняют обстоятельства гибели семьи из четырех человек после позднего ужина, в состав которого входил арбуз. Об этом сообщает издание The Times of India.
26 апреля Абдулла Додаки, его жена Насрин, их дочери Аиши и Зайнаб из Мумбаи поужинали вместе с родственниками. Около часа ночи четверо членов семьи попробовали арбуз, купленный на рынке. Однако утром у них появились симптомы тяжелого пищевого отравления. При этом у остальных участников застолья никаких проблем с самочувствием не было.
Семейную пару с дочерями госпитализировали, но врачи не смогли их спасти.
Врачи больницы … заявили, что у пострадавших наблюдались признаки, соответствующие тяжелому пищевому отравлению, включая острое повреждение почек. Однако они подчеркнули, что "крайне маловероятно", что арбуз - даже несвежий - мог привести к столь быстрому смертельному исходу у всех четырех человексказано в материале
Гастроэнтеролог Акаш Шукла заявил, что у определенных групп людей может быть резкая реакция на некоторые фрукты и овощи, но арбузы с такими смертельными случаями не связывают.
Последовательность смертей лишь усложнила загадку. Первой скончалась Зайнаб около 10:30 утра, за ней примерно через три часа - Насрин, вечером - Айша, а поздно ночью – Абдуллапишет издание
Следователи ждут заключения судмедэкспертов.
Погибших уже похоронили. Известно, что семья владела магазином аксессуаров для мебели. Родные умерших отказались от комментариев.